Sarà ancora una volta Juverntus-Real Madrid. Nuovamente, dopo la finale persa a Cardiff lo scorso maggio, le due formazioni sono pronte a darsi battaglia nei quarti di andata della Champions League. Ecco alcune curiosità:



La Juventus vanta una striscia di 27 gare casalinghe da imbattuta in competitizioni europee (16V, 11N), mantenendo la porta inviolata ben 14 volte nel parziale – l’ultima sconfitta in casa risale ad aprile 2013 vs Bayern Monaco. Dall’altra parte, il Real Madrid segna da 23 partite consecutive in Champions League: 60 gol realizzati nel parziale (2.6 in media a match).