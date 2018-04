Sarà ancora una volta Juverntus-Real Madrid. Nuovamente, dopo la finale persa a Cardiff lo scorso maggio, le due formazioni sono pronte a darsi battaglia nei quarti di andata della Champions League. Ecco alcune curiosità:



Gianluigi Buffon (115 presenze in Champions League) è alla ricerca del 50° clean sheet nella competizione – solo due portieri in precedenza hanno raggiunto tale traguardo: Edwin van der Sar (in 96 partite) e Iker Casillas in 148 partite.