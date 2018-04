Sarà ancora una volta Juverntus-Real Madrid. Nuovamente, dopo la finale persa a Cardiff lo scorso maggio, le due formazioni sono pronte a darsi battaglia nei quarti di andata della Champions League. Ecco alcune curiosità:



Il Real Madrid potrebbe raggiungere la 13ª semifinale di Champions League, le sue 12 qualificazioni in quella fase sono già un record. La Juventus si è qualificata in semifinale di Champions League in sette occasioni, un record per un club italiano. Solo Real Madrid (12), Barcellona (11) e Bayern Monaco (10) hanno raggiunto le semifinali in più occasioni nella competizione.