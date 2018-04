Juventus-Real Madrid è molto più della semplice gara di andata dei quarti di finale di Champions League che si disputerà all'Allianz Stadium questa sera a partire dalle 20.45. Lo scontro è ricco di intrecci, a partire dal più fresco e doloroso ricordo per i tifosi bianconeri, la finale persa lo scorso maggio a Cardiff, arrivando anche ai numerosi rumors di mercato che vorrebbero da un lato le Merengues interessate a Paulo Dybala e dall'altro i bianconeri forti sia sul trequartista spagnolo Isco che sull'allenatore Zinedine Zidane, principale candidato per sostituire un'eventuale partenza di Massimiliano Allegri. Calciomercato.com seguirà grazie al lavoro del suo inviato a Torino Nicola Balice tutto il percorso di avvicinamento al match di questa sera.



LE PROBABILI FORMAZIONI

​Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Matuidi; Higuain. All. Allegri.



Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane.





DOVE VEDERLA IN TV

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro e per la prima volta sul nuovo canale 20 di Mediaset che sarà inaugurato proprio con questa partita. In alternativa il match sarà visibile anche sui canali di Mediaset Premium, dove gli abbonati potranno assistere alla gara sul canale Premium Sport.