La missione #Real è cominciata, tutto quello c'è da sapere del momento della #Juve in questa vigilia con Nicola Balice LIVE dall'allenamento di Vinovo. Fate le vostre domande! Pubblicato da Calciomercato.com su lunedì 2 aprile 2018

queste le prime buone notizie della vigilia bianconera in vista di Juventus-Real Madrid di domani sera. Tutti gli elementi in dubbio erano presenti nel quarto d'ora di allenamento aperto ai media, aspettando i convocati ecco che Max Allegri sembra poter preparare la supersfida potendo contare su tutte le armi a propria disposizione per fronteggiare il Real e l'assenza di Mehdi Benatia e - soprattutto - Miralem Pjanic. Si va verso un 4-4-2 (o 4-2-3-1) con Bentancur favorito su Matuidi e Marchisio.Aspettando convocati e conferenze stampa di rito, ecco le probabili formazioni, con Zinedine Zidane intenzionato a puntare nuovamente sull'undici di Cardiff con Isco al posto di Bale.Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Khedira, Bentancur, Douglas Costa; Dybala, Higuain. All. Allegri.Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane.