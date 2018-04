"E' il dualismo calcistico che ha animato praticamente tutto il campionato che sta per vivere le sue ultime cinque giornate, quello fra Juventus e Napoli. La Juventus mantiene la leadership in vetta alla graduatoria, ma non è solo la classifica generale l'unico indicatore di quanto le squadre abbiano davvero dato un'impronta al campionato", così il sito ufficiale bianconero ha introdotto la grande sfida di domani sera all'Allianz Stadium, decisiva nella corsa al settimo scudetto consecutivo.



A TORINO E NON SOLO - Juventus e Napoli si sono affrontate 143 volte in Serie A: i bianconeri hanno vinto 66 di questi confronti, mentre i partenopei sono usciti vittoriosi in 30 occasioni (47 pareggi). La Juventus ha vinto otto delle ultime 12 partite contro il Napoli in Serie A (2N, 2P) e in particolare è rimasta imbattuta nelle ultime quattro (3V, 1N). In cinque delle ultime sette partite tra queste due squadre in Serie A entrambe sono andate a segno: fanno eccezione due vittorie bianconere per 1-0. La Juventus viene da una striscia di sei successi consecutivi davanti al suo pubblico in Serie A contro il Napoli, avendo anche mantenuto la propria porta inviolata in quattro di queste gare (due soli gol incassati nel parziale). In totale sono 71 le sfide in casa della Juventus: 44 successi bianconeri, sette quelli azzurri (20 pareggi). Solo contro l’Inter (46) il Napoli ha perso più partite in trasferta in Serie A che contro la Juventus (44).



I NUMERI DELLA JUVENTUS... - Oltre al primato in classifica, frutto di 27 vittorie e 4 pareggi, con 78 gol all'attivo, secondo miglior attacco dopo la Lazio, e solo 19 subiti (miglior difesa), la Signora ha parecchi dati che ne certificano la enorme qualità. Imbattuta da 20 giornate, la Juventus ha concesso un solo gol nelle ultime nove partite casalinghe di campionato: parziale in cui ha ottenuto otto successi e un pareggio per 0-0 contro l’Inter. La Juventus è la squadra con la miglior percentuale di tiri nello specchio (50%) della Serie A 2017/18 ed è quella che ha segnato più da fuori area nella Serie A 2017/18 (14 gol). Sono 10 i bianconeri con tre o più gol, più di ogni altra squadra in questo campionato.



... E QUELLI DEL NAPOLI - Ottimo il ruolino di marcia lontano dal San Paolo per il Napoli, che ha una striscia di imbattibilità in trasferta che dura da 29 partite in Serie A (23V, 6N): l’ultima sconfitta esterna per i partenopei è stata proprio nell’ultima sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium (ottobre 2016). Però, nelle ultime sei gare, la squadra di Sarri ha alternato un pareggio a una vittoria: successo con l'Udinese nella più recente. Attenzione ai recuperi: il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti da svantaggio (28) in questo torneo: inoltre, è quella che ha beneficiato di più autoreti in campionato (quattro).



PRIMATI CONDIVISI - Infine alcune curiosità, che accomunano le due squadre: 22 gol su palla inattiva per Napoli e Juventus, solo la Lazio (23) ha segnato di più da fermo in questo campionato, con 10 e 12 gol rispettivamente, Juve e Napoli sono le due squadre che hanno segnato di più su sviluppi da corner. Non è finita: Il Napoli (270) e la Juventus (268) sono le due squadre che hanno concesso meno conclusioni in questo campionato, mentre solo Inter e Milan (22) hanno utilizzato meno giocatori diversi rispetto a Juventus e Napoli (23).