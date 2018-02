Lasciano sconcertati le immagini che arrivano da Firenze: adesivi sparsi per la città, inneggianti ai morti dell'Heysel, nella settimana che porta alla sfida con la Juventus. La Fiorentina, infatti, ospiterà i bianconeri venerdì sera - calcio d'inizio ore 20.45 - e il clima è già caldo.



In zona Sant'Ambrogio, a un km circa dallo stadio Artemio Franchi, compare l'oggetto della discordia, e della vergogna, spesso utilizzato nei confronti degli ultimi anni come provocazione. Un adesivo che recita: "-39, nessun rispetto". Un episodio non nuovo, che però non ha nulla a che vedere con gli usuali sfottò, appartenenti, quelli sì, al mondo del calcio.