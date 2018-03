Tottenham, dall'infermeria non arrivano buone notizie. E' sempre più in bilico il recupero di Toby Alderweireld, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Il belga non ha preso parte all'andata ed è stato lontano dai campi per oltre due mesi, a causa di uno strappo al bicipite femorale. Mauricio Pochettino non vuole rischiare un infortunio più grave, visto che non è nelle migliori condizioni, ecco perchè il suo impiego è a rischio.