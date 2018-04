Finalmente il derby di Milano, finalmente Milan e Inter possono tornare ad affrontarsi nel recupero della giornata numero 8 di Serie A, rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori.



Quello di questo pomeriggio (calcio d'inizio ore 18.30) sarà il derby numero 221 in tutte le competizioni. Ma questa non è l'unica statistica.



I nerazzurri hanno segnato otto gol nelle ultime due gare di campionato, tanti quanti ne avevano realizzati nelle precedenti 10. Milan e Inter sono le due squadre che hanno concesso meno reti nei primi 15 minuti di gioco nel campionato in corso (due per entrambe).