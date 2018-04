Finalmente il derby di Milano, finalmente Milan e Inter possono tornare ad affrontarsi nel recupero della giornata numero 8 di Serie A, rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori.



Quello di questo pomeriggio (calcio d'inizio ore 18.30) sarà il derby numero 221 in tutte le competizioni. Ma questa non è l'unica statistica.



Mauro Icardi ha realizzato quattro gol negli ultimi due derby di Milano disputati in campionato, dopo che non aveva segnato nessun gol nei suoi primi sette giocati in A.