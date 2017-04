Dopo il comunicato di ieri, con il quale si chiedeva ai tifosi di appoggiare la squadra con entusiasmo e pacifica passione, oggi il Napoli dedica spazio al campo e ai dati di stagione, sottolineando come sia la squadra più corretta della Serie A: "Il Napoli è la squadra più corretta della Serie A. Lo dimostrano i numeri: 287 falli commessi a fronte di una media per squadra di 403. Soltanto gli azzurri commettono meno di 10 falli a partita (9,9) in un campionato in cui la media è di 13,9. 47 cartellini gialli ricevuti, meno di tutti: ben 21 in meno rispetto alla media generale (68); appena 2 i rossi. Nessun azzurro, sino ad ora, è stato espulso per proteste verso il direttore di gara o qualcuno dei componenti della sestina. Dati e numeri che certificano un fatto: il profondo rispetto che il nostro club giustamente riconosce all’intera classe arbitrale".