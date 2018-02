Alla vigilia del Clasico di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Marsiglia, Valere Germain ha parlato di Neymar, espulso nella gara di andata, a SFR Sport: "All'andata ha preso il rosso perché è letteralmente impazzito. È un giocatore spettacolare, ma tende un po' a esagerare. Quando lo vedo in televisione mi irrita. Dà l'impressione che non sia esattamente felice di stare in campo, non mi piace il suo spirito d'ospitalità. In qualsiasi momento, è normale che lui prenda dei calci".