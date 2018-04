Chiuse le conferenze stampa di Allegri e Zidane la vigilia di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale di Champions Leauge, continua a tenere vivi alcuni dubbi di formazione.



L'allenatore dei bianconeri ha scelto 10 su 11 dei propri titolari e si porterà fino all'ultimo istante la scelta definitiva su chi affiancare a Douglas Costa e Higuain fra Cuadrado (con lo slittamento a sinistra del brasiliano) e Mandzukic.



Prosegue l'emergenza in difesa, invece per Zidane che recupera in extremis Jesus Vallejo (che aveva un problema ai flessori) e non avrà a disposizione Sergio Ramos. L'allenatore francese sta studiando l'arretramento in difesa di Casemiro con l'inserimento in mediana di Kovacic. Confermato Isco dietro a Ronaldo e Benzema con Bale in panchina.





Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvaljal, Casemiro, Varane, Marcelo; Modric, Kroos, Kovacic; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema.



Juve (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain; Mandzukic.