Inizia il conto alla rovescia per la, chenel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Impresa difficile per gli uomini di Massimiliano Allegri dopo il 2-2 dell'andata, ma i bianconeri potranno contare su un Dybala carico più che mai dopo la prodezza nel recupero contro la Lazio.La Juve ha iniziato poco fa l'allenamento di rifinitura a Vinovo. Buone notizie per Allegri, con Mattia De Sciglio, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain che lavorano in gruppo.