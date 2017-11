Ora ci siamo, dopo quasi 48 ore di riflessione, questo pomeriggio i vertici della Figc si radunano nella sede di via Allegri, a Roma, per decidere il futuro della Nazionale e della Federazione dopo il clamoroso fallimento della mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Nel mirino soprattutto il commissatio tecnico, Giampiero Ventura: Calciomercato.com segue LIVE la giornata, con l'inviato Francesco Balzani.



15.15 VENTURA, ATTESA PER L'ESONERO - Manca ormai solo la comunicazione ufficiale, ma come riporta Sky Sport Giampiero Ventura sarà esonerato dalla Nazionale.



15.00 ARRIVA UVA - Pochi minuti fa è arrivato anche il direttore generale della Federazione, Michele Uva.



14.45 TAVECCHIO GIÀ IN SEDE - Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, è da questa mattina nella sede.