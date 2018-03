Non si spegne in Inghilterra l'eco delle polemiche successive a Tottenham-Juventus : il difensore degli Spurs Jan Vertonghen è intervenuto sulle colonne del Daily Mail rispondendo alla punzecchiatura di Giorgio Chiellini , che accusava il Tottenham di "non essere mai arrivato al dunque" nella sua storia. Così Vertonghen : " Chiellini ci considera ingenui? Forse, ma loro non hanno mai vinto la Champions League mentre il Barcellona e altre squadre che giocano come vogliamo giocare noi sì. Hanno vinto tanti Scudetti sono una grande squadra, ma giocano un tipo di calcio che a noi non piace e e credo che il nostro stile sia migliore "