Martin Keown, Robert Pires, Sylvain Wiltord, Patrick Vieira, Thierry Henry e Dennis Bergkamp. Cinque protagonisti dell'Arsenal degli Invincibili, quando nella stagione 2002/2003 vinse la Premier League con 90 punti, 11 in più del Chelsea secondo in classifica, rimanendo imbattuto per tutta la durata del torneo; grazie a questo traguardo i Gunners eguagliarono un'impresa riuscita soltanto al Preston North End nel 1899. Il punto più alto della storia biancorossi di Londra, che ha avuto come cornice il mitico stadio Highbury.

Nel 2006 l'Arsenal ha abbandonato il campo dove giocava dal 1913 per trasferirsi a poche centinaia di metri. La nuova casa si chiama Emirates Stadium. Una struttura moderna e multifunzionale da sessantamila posti. E così l'Highbury Stadium si è trasformato in Highbury Square. Una metamorfosi totale e sorprendete, dove non ci sono stati cavilli burocratici ad arrestare la nuova area di business. Noi di calciomercato.com siamo andati a vederla come testimoniato dalla Gallery qui sotto, ecco cosa è diventato:

Un complesso residenziale da 650 appartamenti e attici di lusso. C'è il portiere 24 ore su 24, il centro fitness e il parcheggio sotterraneo. Dove prima c'erano le tribune ribollenti della passione dei tifosi adesso ci sono delle vetrate, quello che era il manto erboso ora è stato "porzionato" in tanti piccoli giardini condominiali. Una forma straordinaria di guadagno per i tre azionisti maggioranza, Alisher Usmanov, Stan Kroenke e Farhad Moshiri. L'unica parte rimasta intatta sono le facciate delle storiche tribune East Stand e del West Stand. Highbury non ha regalato spettacolo solo con Wenger ma anche con

Herbert Chapman, tecnico dal 1925 al 1934 e inventore del "Sistema", il modulo tattico con tre difensori in linea, due mediani, due mezzeali e tre punte. Una forma vintage dell'attuale 3-4-3.