... Un passo alla volta ... abbastanza corto possibilmente, in modo tale da potersi "appoggiare" al piede dietro se ce ne fosse bisogno..per non perdere MAI l'equilibrio e avere sempre la concezione di dove stiamo andando e quale sia il tragitto migliore per arrivarci. Questa è la Juve. Finalmente mi sembra che il primo scoglio sia stato superato. Non lo vorrei dire troppo ad alta voce, ma credo che siano un bel pò di partite che giochiamo A 4 DIETRO!!! Senza fare rivoluzioni estive..o esperimenti che ci avrebbero sicuramente fatto perdere punti preziosi in campionato. Prima 15 minuti quando siamo 3-0 con l'ultima in classifica..poi 25 quando stiamo 4-0 con la penultima e così via..perchè chi ha giocato a calcio lo sa, in allenamento puoi provare tutto quello che vuoi..in partita è tutta un'altra storia. Serve testarli in campo certi schemi, perchè cambiano le dinamiche, i tempi di reazione, le distanze ...Sono d'accordo con il nostro amico, Allegri sta gradualmente modificando l'assetto tattico della Juve. Un effetto evidente riguarda Pjanic: con Sturaro più continuo al fianco di Marchisio e Khedira, con l'arrivo di Rincon preso proprio con queste finalità, ha finalmente trovato la protezione e il sostegno ideali per permettere al bosniaco di esprimersi al meglio da trequartista, il ruolo che probabilmente gli si addice di più, il ruolo che Allegri stesso da sempre predilige e che può davvero garantire alla Juventus il massimo rendimento dello stesso Higuain (se servito al meglio) oltre che numerosi soluzioni offensive. Compreso il prossimo inserimento di Pjaca, praticamente un nuovo acquisto in zona offensiva.