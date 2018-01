Un olandese per un olandese. In casa Lazio c'è fermento: de Vrij potrebbe rinnovare il proprio contratto a giorni. Nello stesso tempo c'è la consapevolezza che una clausola rescissoria non altissima potrebbe ingolosire eventuali acquirenti per giugno.



SOSTITUTO - Tare e i suoi uomini di mercato stanno sondando il terreno per sostituirlo. Oltre ai soliti noti (Caio su tutti), al ds biancoceleste piace tantissimo de Ligt dell'Ajax. Classe '99, il diciottenne è nei radar del mercato che conta: il ds sa benissimo che, per strapparlo alle concorrenti, dovrebbe garantire comunque un notevole esborso economico, almeno 25 milioni. Più o meno la stessa cifra attesa per de Vrij: un olandese per un olandese, e allo stesso prezzo...