Gianluca Vialli ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare del match di domani sera tra Juventus e Barcellona. Nel corso dell'intervista l'ex capitano della Juve paragona Mario Mandzukic a Samuel Eto'o che nell'Inter del triplete venne fatto giocare nel ruolo di esterno da José Mourinho: “Il Barcellona di oggi è discontinuo e deve pensare al futuro. La Juve è invece in un momento di solidità ed efficacia, e sembra si diverta a giocare. Credo nel karma calcistico e penso che dopo anni di dominio italiano, di diverse finali perse e in virtù della forza superiore in Europa di cui parlavo prima, lo sbocco meritato sia l’affermazione, la vittoria. Così come meritò l’Inter di Mourinho. Mandzukic come Eto’o? Decisamente sì. Forse era più eclatante vedere Eto’o in quel ruolo ma due così che mettono davanti alle esigenze personali quelle di squadra, beh, averne. Senza lo spirito collaborativo di Mario per Allegri sarebbe tutto più complicato.”