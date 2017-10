Candidatura a sorpresa di Gianluca Vialli che 'nomina' l'ex compagno di squadra Massimo Carrera come possibile nuovo allenatore della Juventus: “Massimo e io siamo buoni amici, ci siamo sentiti di recente. In Russia è felice. Ha lasciato la Juventus dove era vice allenatore, ma presto è diventato il tecnico dello Spartak Mosca e ha raggiunto il successo - ha dichiarato Vialli all'agenzia russa TASS. Questo significa che la filosofia di Antonio Conte funziona, e Carrera è riuscito a trasferirla correttamente in un altro paese e in un altro campionato. Per Carrera il passaggio in Russia è stato un passo importante, perché per lui era tutto nuovo, dalla città agli gli stadi e non conosceva i giocatori. Ha avuto successo e ha acquisito molta esperienza, Massimo può diventare un giorno l’allenatore della Juventus”.