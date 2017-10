Intervenuto a Sky Calcio Club, Gianluca Vialli, ex attaccante della Juventus, ha approvato il nome di Simone Inzaghi per la panchina bianconera: "Vedo che se ne sta parlando molto, Simone Inzaghi a me piace moltissimo. Lo vedo come adatto alla Juve, può essere un candidato ideale per il dopo-Allegri".