Ai microfoni di Radio Deejay, l’ex attaccante della Juventus, Gianluca Vialli, è tornato sulle polemiche post Juve-Inter:



“Io credo che questo sia anche un po’ lo scotto che la Juve deve pagare per quanto accaduto anni fa con Calciopoli. Fu una cosa abbastanza grave, ma ormai è lontana. Quando ho giocato in bianconero non ho mai avvertito la sensazione che gli arbitri potessero aiutarci in qualche modo. L’unica volta che ho pensato che ci stesse andando bene con i direttori di gara, era l’anno in cui ho vinto lo scudetto con la Sampdoria. Credo che queste polemiche rafforzino ulteriormente la Juventus perché sanno trarre energia positive da queste cose, loro o vincono le partite o imparano qualcosa”.