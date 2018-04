Gianluca Vialli, a Sky Calcio Club, commenta così l'operato di Orsato in Inter-Juventus: "Orsato ha sbagliato in due episodi. Per me il rosso a Vecino è giusto, mentre Pjanic doveva prendere la seconda ammonizione nettamente. Così come Alex Sandro doveva essere ammonito per un fallo netto nel primo tempo".