Delineati gli ottavi di finale della 69a edizione della Viareggio Cup. Si gioca il 22 marzo e non mancano le sfide cariche di fascino: su tutte Inter-Cagliari, con i sardi che stanno esibendo il nuovo talentino nordcoreano Han, Empoli-Milan e Fiorentina-Sassuolo. Favoritissima l'Atalanta contro il Perugia, mentre per le due torinesi sfide dal respiro internazionale. Per il Toro, i brasiliano dell'Osasco, per la Juventus campione in carica di Grosso i belgi del Bruges, che tra le loro fila possono vantare uno dei capocannonieri del torneo: Brodic, autore di 4 reti fin qui. Di seguito il programma completo.



ATALANTA-PERUGIA

Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)



TORINO-OSASCO

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15) (Sintetico)



INTER-CAGLIARI

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 14.30) (Sintetico)



FIORENTINA-SASSUOLO

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 18) (Sintetico)



EMPOLI-MILAN

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16.30) (Sintetico)



BELGRANO-SPAL

Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 15)



BOLOGNA-NAPOLI

Sarzana (SP) / Stadio “Luperi” (ore 15)



BRUGES-JUVENTUS

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14)