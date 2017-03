Il cuore è giallorosso. Sempre. E' difficile, quando nasci nella Capitale, peraltro due anni prima dell'ultimo scudetto di Capello, scrollarsi di dosso la fede per la Roma. Ancor di più quando Roberto Muzzi ti vuole nei suoi Giovanissimi, e ti vuole così tanto da prelevarti dalla... Lazio. La logica, poi, ha raccontato, e voluto, altro: la "fuga" da Trigoria per emigrare a Eindhoven, due anni in Olanda, per crescere e sentirsi grande, nonostante i 190cm di altezza, e il ritorno, nell'isola verde del calcio italiano. O meglio neroverde, targata Sassuolo, che non ha paura a lanciare giovani quando questi sono ritenuti pronti. E' la storia, in sintesi, di Gianluca Scamacca.



CHI SI RIVEDE... - L'Italia l'aveva lasciata nel gennaio del 2015, da campione in carica con la Roma Allievi, segnando il gol decisivo contro la Juve nella finale scudetto. Poi lo scippo: club giallorosso indignato, il PSV che fa sapere del trasferimento dell'attaccante del '99 solamente, tramite un sms, a trattativa conclusa, foto di rito e sorriso stampato sulle labbra. "L'Olanda è meglio dell'Italia", dichiarò, tornando nel suo paese solo per difendere l'azzurro delle Under. Poi, pochi gol nonostante le tante le presenze: 2 reti, un assist al Viareggio del 2015 contro il Milan di Donnarrumma e quel senso di incompiutezza che si porta, ogni volta, nel borsone. E' tempo di tornare, di cambiare, di misurarsi, nuovamente, in quell'Italia che, di colpo, sembra essere tornata il paese dei giovani, il paese che fino a pochi fa chiudeva lo spazio ai talenti italiani per premiare, e pagare, qualche nome esotico, il paese dei Locatelli, dei Chiesa, dei Gagliardini. E ora anche di Scamacca.



GOLDEN BOY? - Il Sassuolo è in finale nella Viareggio Cup, dove, domani, incontrerà l'Empoli. Risultato storico per i neroverdi, con il decisivo apporto di Scamacca, l'ariete che si ispira a Ibra: un gol agli ottavi con la Fiorentina, un gol nei quarti con l'Inter (foto sito ufficiale del Sassuolo) e il rigore, decisivo, nella lotteria dal dischetto contro il Torino. "Golden Boy? Non ci penso", le sue parole dopo la sfida contro i granata. C'è un atto finale da vivere, e provare a vincere, da assoluto protagonista, per continuare a crescere. No, non per vincere il premio Goldeb Boy! Anche perché non ha portato bene ai bomber che lo hanno vinto. Escluso Ciro Immobile, provate a chiedere a Marilungo, Dell'Agnello, Cerri, Bonazzoli e La Gumina...



