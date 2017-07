Intervenuto ai microfoni di Radio Cooperativa in Argentina, il vice presidente del Boca Juniors, Royco Ferrari, ha parlato della possibilità di acquistare Gary Medel. Il centrocampista dell'Inter piace ed emissari del club sono attesi oggi in Italia: "Gary Medel è un sogno, a chi non piace? Però gioca in Europa, guadagna molto e quindi è difficile per il nostro mercato. Bisogna vedere cosa succede. E' già stato nel mondo Boca, sicuramente ha voglia di venire qui, ma dobbiamo vedere le questioni economiche".