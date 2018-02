Marco Romizi, centrocampista del Vicenza, parla al Giornale di Vicenza, esprimendo la sua gioia per il prossimo arrivo degli stipendi: "Aspettavamo questo momento con ansia: sapere che finalmente arriveranno gli stipendi attesi da così tanto tempo è un'ottima notizia, è stato bello condividere anche questo momento positivo dopo tante difficoltà. La nuova scadenza del 16 febbraio a rischio? Adesso siamo comunque sereni, c'è piena fiducia nella serietà del dottor De Bortoli. Fin dal primo momento in cui lo abbiamo incontrato, abbiamo capito che qualcosa era cambiato in maniera decisiva. Per questo ho deciso di rimanere invece di accettare le proposte che pure erano arrivate da altre squadre".