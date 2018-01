Un imprenditore toscano e' pronto ad acquistare il Vicenza Calcio. A comunicarlo con una lettera al sindaco Achille Variati e' stato il manager Alessio Sundas, nel ruolo di mediatore, come riporta Repubblica. "Raccogliamo l'appello del sindaco - si legge nella lettera - che auspica l'arrivo di nuovi soggetti economici pronti ad investire nel Vicenza Calcio per riportarlo agli antichi fasti dei tempi di Paolo Rossi e Roberto Baggio. Come avevamo annunciato i primi giorni del nuovo anno, siamo sempre disponibili ad intervenire per acquisire il pacchetto di maggioranza della gloriosa societa' veneta, passando attraverso l'iter di legge che il curatore fallimentare Nerio De Bortoli riterra' il migliore per garantire un futuro al club biancorosso".