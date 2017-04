Vincenzo Torrente, nuovo tecnico del Vicenza, si presenta: "Il contratto è fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Era difficile dire di no al Vicenza, questa è una società gloriosa e quando ci siamo sentiti non ci ho pensato due volte. La situazione è difficile, questo non lo nego, ma non è una missione impossibile. Mancano sei partite, ci sono 18 punti in palio: crediamoci, abbiamo ancora la possibilità di salvarci, bisognerà lavorare sotto tanti aspetti e cercare di trarre il massimo da questo gruppo. Ho trovato i ragazzi un po’ giù ed è normale, io arrivo con tanto entusiasmo e voglia di fare bene".