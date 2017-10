Dani Ceballos, giovane e talentuoso centrocampista della Nazionale spagnola, è stato un grande colpo di mercato del Real Madrid nel corso del mercato estivo. Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente del Betis Siviglia, la sua ex squadra, ha confermato che anche la Juventus ha tentato di acquistarlo nel mercato, in un'intervista a Radio Sevilla: "L'unico che non volevamo vendere era Dani Ceballos ma lo hanno cercato squadre troppo importanti come Juventus, Barcellona e Real Madrid. Tutti volevamo che rimanesse non siamo riusciti a trattenerlo".