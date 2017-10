Luis Alberto è l'uomo copertina dell'ottimo momento che sta vivendo la Lazio. L'’allenatore che lo ha consacrato al Deportivo La Coruña, Victor Sanchez, analizza la sua ascesa al ‘Corriere dello Sport’: “Mi ha chiesto di aiutarlo a trovare continuità, e mi ha assicurato che mi avrebbe seguito in tutto. Un allenatore non può chiedere di più”. Alla Lazio ha trovato qualche difficoltà iniziale: “L’adattamento? Credo che capiti a tutti. Lui si è messo più volte in gioco e questo lo ha aiutato a fare il denitivo salto di qualità. Non è mai facile adattarsi a un Paese nuovo, a un calcio diverso”. Il talento è indiscusso: “E’ sempre stato considerato un giocatore dal talento superiore. Ha avuto subito contratti importanti e la pressione delle aspettative. Un cocktail micidiale. Ma lui è intelligente e ne è uscito alla grande. Mi aspetto che superi abbondantemente la doppia cifra, perché il gol è nelle sue corde, e che aiuti Immobile a segnare molti gol”.