Arturo Vidal è stato uno dei simboli della Juventus negli anni di permanenza a Torino. Motivo per cui è trapelata la voce che, nonostante un'offerta dell'Inter per il suo cartellino, il cileno non avrebbe mai accettato per una questione di rispetto verso la sua ex squadra. Opinione confermata da Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, che sul futuro di Vidal è stato chiaro nel corso della conferenza stampa di presentazione a Correntin Tolisso: "Ha ancora due anni di contratto. Ad un certo punto ci si siederà attorno ad un tavolo nel corso della prossima stagione".