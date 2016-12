La calidad no se pierde ni en vacaciones!!! jajajajajaajja Un video pubblicato da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) in data: 26 Dic 2016 alle ore 03:52 PST

Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus passato al Bayern Monaco nell’estate del 2015 si sta riposando in vacanza con la sua famiglia approfittando del lungo break invernale della Bundesliga. Il centrocampista cileno ha postato un video sul proprio account Instagram nel quale si prodiga in un numero pazzesco riuscendo ache si stanno godendo le vacanze insieme a lui. Date un occhio al video, lo spettacolo è assicurato. L'ex centrocampista della Juventus avrà voluto davvero far canestro così oppure è stato solo un fortunato colpo da biliardo?