Giocatore importante, a tratti fondamentale per le sue squadre, ma di complicata gestione lontano dai terreni di gioco. Arturo Vidal continua a far discutere per una vita privata fuori dalle regole e il Bayern Monaco inizia ad essere stanco delle continue bizze del calciatore cileno. L'ultimo episodio, raccontato dalla Bild, ha visto l'ex juventino protagonista di una rissa in un locale di Monaco di Baviera, con tanto di bicchieri e una bottiglia di vodka da 3 litri mandata in frantumi.



IL BAYERN E' STANCO - L'episodio risale alla notte tra il 16 e il 17 ottobre quando Vidal era in compagnia di gruppo di amici e del fratello Sandrino in una discoteca di Monaco. Descritto come "brillo" da alcuni presenti, il giocatore del Bayern avrebbe iniziato a infastidire alcuni clienti salendo in piedi sul tavolo e scatenando la violenta reazione di alcuni di questi e l'intervento della security per sedare la rissa. Secondo la versione opposta, fornita dagli amici del calciatore, Vidal non sarebbe in alcun modo responsabile di quanto avvenuto, ma è chiaro che la ricostruzione della Bild torna a mettere in cattiva luce l'immagine di uno dei pochi nello spogliatoio del club tedesco che aveva fortemente legato con l'ex allenatore Carlo Ancelotti. L'esonero del tecnico italiano e le ripetute intemperanze di Vidal fuori dal campo rischiano di compromettere fortemente la sua continuità al Bayern e non è un mistero che l'Inter la scorsa estate avrebbe fatto carte false per regalare a Spalletti un centrocampista con le sue caratteristiche e la sua capacità di attaccare la profondità.



Un'operazione molto onerosa, sia in termini di cartellino che di ingaggio, ma che il club nerazzurro non è interessato a sostenere a gennaio, a maggior ragione dopo gli incoraggianti numeri emersi dall'ultimo bilancio, col passivo ridotto a 24,6 milioni di euro e in pieno ossequio delle regole del Fair Play Finanziario. Diversa sarebbe la situazione il prossimo giugno, quando il Bayern porterà avanti la sua rivoluzione con l'avvento in panchina di Thomas Tuchel e la "tedeschizzazione" di un gruppo giunto a fine ciclo e con limiti a evidenti a livello disciplinare. Vidal potrebbe essere la prima vittima del nuovo corso e l'Inter sarebbe pronta ad approfittarne.