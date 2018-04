Leonardo Bonucci ha lanciato il sasso nello stagno del mercato del Milan e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sta provando a raccogliere l'invito lanciato a mezzo stampa dal suo capitano, arrivato soltanto la scorsa estate, ma già con le idee chiarissime su ciò che serve alla formazione rossonera per diminuire il gap con il vertice della classifica. Due colpi di livello top, come Vidal e Depay, per provare ad alzare l'asticella della rosa allenata da Gennaro Gattuso.



OBIETTIVI TOP? SERVE LA CHAMPIONS - Il Milan difficilmente sarà graziato dalla Uefa quando, fra qualche settimana, verrà presa in considerazione l'ipotesi di uno sforamento del Fair Play Finanziario. Per questo il club rossonero finora non si è ancora mosso concretamente su obiettivi di livello top in Italia e in Europa. Il ds Mirabelli si è fiondato su giocatori in scadenza a fine stagione come Reina, Ki e Strinic, ma non potrà affondare il colpo per altri più costosi obiettivi senza il tanto agognato piazzamento in Champions League.



DEPAY E VIDAL, IL MILAN CI PROVA - Obiettivi come Memphis Depay e Arturo Vidal che da tempo piacciono anche all'ad rossonero Marco Fassone e che rappresenterebbero la svolta nel mercato societario. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista cileno del Bayern Monaco a fine stagione chiederà la cessione e, giunto ad un solo anno dalla fine del suo attuale contratto potrà essere trattato a prezzo di saldo. La concorrenza per lui non manca (l'Inter ad esempio l'ha cercato a lungo sia in estate che lo scorso gennaio) e il costo dell'ingaggio appare proibitivo. Un discorso simile va fatto anche per l'esterno d'attacco del Lione che in questa stagione non solo si sta rilanciando tornando ai livelli pre-Manchester United, ma sta anche facendo schizzare alle stelle il costo del cartellino. Nei giorni scorsi ha avuto parole d'elogio per i colori rossoneri. Basterà per aiutare il Milan nell'acquisto?