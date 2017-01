Tanti auguri di buon compleanno capitano, sei sempre il numero uno amico!!! pic.twitter.com/KJr2nYjMKQ — Arturo Vidal (@kingarturo23) 28 gennaio 2017

Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus, oggi al Bayern Monaco non si dimentica dei suoi ex compagni e, in particolare, non dimenticaIl centrocampista cileno, infatti, ha utilizzato il suo profilo Twitter ufficiale per postare una foto che lo ritrae assieme al capitano della Juventus augurandogli buon compleanno.