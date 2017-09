L'Inter lo ha rincorso per settimane intere, tutto vero. Ma non è stata l'unica, perché a inizio mercato anche il Milan ha sognato e tentato l'assalto ad Arturo Vidal: autentico pallino di Mirabelli che voleva regalare un colpo di prima fascia al nuovo Milan, poi arrivato con Bonucci e non solo, il centrocampista cileno del Bayern Monaco è sembrato un obiettivo raggiungibile - pur con grande sforzo - solo tra fine maggio e inizio giugno. Poi, si è alzato il muro di Ancelotti. Il Milan non ha mai iniziato una vera e propria trattativa: contatti, idee, siamo nel campo di un sogno sondato concretamente ma senza margini. Come non ha mai avuto reali margini l'Inter da metà luglio in avanti.



CONTROMOSSA BAYERN - Eppure, il corteggiamento italiano attorno a Vidal non lascia indifferente il Bayern Monaco. Che proprio dall'Italia aveva preso il centrocampista esploso alla Juventus e decollato in Baviera, adesso Rummenigge su indicazione di Ancelotti non ha intenzione di lasciarselo scappare. La scadenza 2019 per il contratto di Arturo è decisamente pericolosa e presto verrà sistemata, questa l'idea del Bayern che ha scelto la contromossa: rinnovo sul tavolo, dialoghi in corso. Il sogno del Milan è più lontano, anche l'Inter lo sa bene. Ma visti gli eccellenti rapporti col Bayern, dovesse aprirsi una strada, nulla frenerebbe un ritorno più che sognato.