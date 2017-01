In Inghilterra continuano a rincorrersi in maniera insistente le indiscrezioni secondo cui Arturo Vidal possa trasferirsi dal Bayern Monaco al Chelsea capolista di Premier League già in questa sessione di mercato. L'ottimo rapporto con Antonio Conte, che lo ha già allenato alla Juventus, e il tesoretto da 70 milioni di euro incassati per la cessione di Oscar in Cina autorizzano a sognare il colpaccio dei Blues per completare il reparto di centrocampo.



Come se non bastasse, la stampa inglese sta cavalcando molto in queste ore l'"indizio" diffuso dal giocatore cileno nelle scorse ore, un like messo ad un post su Instagram di un profilo che vociferava della possibile reunion tra Conte e Vidal, con tanto di foto con esultanza dei due durante i loro trascorsi bianconeri. Difficile stabilire se si sia trattato di un semplice apprezzamento per un'immagine che rievocava una parentesi felice della carriera di Re Arturo o il preludio ad un'operazione più facile da concludere a giugno, considerata l'importanza del giocatore nello scacchiere di Ancelotti e le ambizioni Champions del Bayern Monaco.









TRANSFER WINDOW: Conte wants Vidal reunion, apparently Conte wants some big name players to bulster his squad going into the final half of the season. Do u want Vidal at Chelsea???#Chelsea #CFC #Blues #COYB Una foto pubblicata da Chelsea & Socceroos Fanpage (@famouscfc) in data: 1 Gen 2017 alle ore 10:51 PST