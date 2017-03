L’attaccante del Monaco, Kylian Mbappé Lottin, è destinato a divenire un top player. Classe 1998 e con la doppia nazionalità, sia francese che camerunese, ha già dimostrato di possedere grandi doti tecniche, condite dalla potenza di tiro e fisicità. Confrontando i numeri dei migliori calciatori in Europa nati dal 1998 in poi, Mbappé primeggia in diverse categorie, dai gol agli assist, surclassando la concorrenza. Efficace sotto porta, ma anche generoso: Mbappé è infatti fondamentale per la sua capacità nel dialogare con i compagni di squadra. L’attaccante della Nazionale Under 19 francese ha segnato ben 7 gol in 19 presenze con la maglia del Monaco in Ligue 1, e realizzato altrettanti assist.