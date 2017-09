Carte scoperte fino in mediana, poi tutto può succedere. Anche che rimanga fuori ancora un turno Higuain ad esempio, nonostante il rientro del Pipita contro l'Olympiacos rimanga l'opzione più probabile. Così come la conferma di quello che in questo momento è ancora il trio di trequartisti titolari, vale a dire quello composto da Cuadrado-Dybala-Mandzukic nonostante Bernardeschi scalpitino. Per il resto un solo dubbio: ballottaggio Benatia-Sturaro, con conseguente spostamento di Barzagli tra il centro della difesa e l'out di destra. Le ultime nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.