Manca Mario Mandzukic tra i convocati. Eppure la Juve che domani sera affronterà il Napoli in semifinale di Coppa Italia sarà molto più simile a quella titolare rispetto alla Juve che qualcuno ha definito 'catenacciara' di domenica sera. In porta ci sarà Neto, per una difesa rivoluzionata composta da Alex Sandro e Dani Alves sugli esterni, mentre sono in quattro a giocarsi il posto al fianco di Bonucci con Barzagli favorito sui vari Chiellini, Benatia e Rugani. In mediana si rivedrà la coppia Khedira-Pjanica, mentre Sturaro a sinistra dovrà dare equilibrio e dinamismo sulla trequarti che ritroverà Dybala e Cuadrado alle spalle di Higuain. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com



Probabile fromazione

Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri.