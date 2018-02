Intervistato dal Deccan Chronicle, l'ex difensore di Manchester United e Inter Nemanja Vidic ha parlato di Mauro Icardi e di un suo possibile futuro in Premier League, magari proprio ai Red Devils: "Ogni giocatore che acquisti deve adattarsi alla squadra. Icardi è un buon giocatore che sta segnando dei gol, quindi tutte le grandi squadre si stanno interessando a lui. Ma quello che ho imparato giocando in tutti questi anni non è che ogni giocatore si adatti a tutte le squadre. Ecco perché Mourinho è tra i manager di maggior successo nel mondo del calcio perché capisce di quali giocatori ha bisogno. Icardi è un giocatore top, e il suo eventuale acquisto dipenderà dal tipo di calcio che Mourinho vorrà giocare nella prossima stagione. Certamente, è qualcuno che può migliorare la Premier League mettendosi alla prova in questo campionato".