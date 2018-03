Luca Vido, attaccante del Cittadella, ma di proprietà dell'Atalanta e con un passato da protagonista nelle giovanili del Milan, ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Under 21: "Segnare con la maglia della Nazionale è un’emozione unica, ti riempie di orgoglio. È vero, ho fatto gol praticamente in tutte le categorie, mancherebbe soltanto una per chiudere il cerchio ma… quella per ora resta soltanto un sogno da provare ad inseguire. Però come sempre dipenderà soltanto da me" le sue parole a la Gazzetta dello Sport.



CUTRONE - "E pensare che all’inizio della scorsa stagione io e Patrick giocavamo insieme nella Primavera del Milan. Sono felicissimo per lui e gli ho fatto ovviamente i complimenti, la sua convocazione è un messaggio importante per tutti noi giovani ma anche il segnale che il calcio italiano sta davvero voltando pagina. Non è vero che non si dà spazio ai giovani e comunque dobbiamo essere noi a conquistarci la fiducia nei nostri club".



OBIETTIVI - "Lavorare con Gasperini è stato importante anche se ho giocato poco sono cresciuto molto sotto l’aspetto tattico. Con Petagna e Cornelius davanti non c’era spazio, così il mister mi provava come vice Gomez, partendo largo a sinistra. Con caratteristiche diverse forse, perché il Papu è più esterno mentre io sono più attaccante. Cittadella? Per un giovane è importante giocare con continuità, a Bergamo era difficile con tutti quei campioni. Adesso a Cittadella mi sento parte importante di un progetto. Viviamo un sogno e non vogliamo svegliarci".