Gheorghe Hagi, presidente e allenatore del Viitorul Constanta, ha criticato il movimento calcistico rumeno, attaccando addetti ai lavori e tifosi: "Mi vergogno di essere tornare a casa. Il mio primo pensiero è di lasciare il paese, ma ho il dovere di portare avanti questo progetto. Quando terminerà me ne andrò. Non so dove, ma andrò via - ha continuato l'ex calciatore di Real Madrid, Brescia, Barcellona e Galatasaray - In tutto il mondo vengono fatti investimenti mentre qui, in Romania, le squadre vengono smantellate. Poi ci lamentiamo quando Polonia e Olanda ci fanno tre gol!" ha detto Hagi, che poi ha concluso: "Qui non c'è il calcio ma solamente interessi politici. Ho fatto bene ai investire nei giovani, anche se non avrò un grosso ritorno economico".