Prima le vacanze in Messico e ora dopo una breve tappa a New York un tour che sta proseguendo nella Repubblica Domincana. Le vacanze invernali al mare di Viki Varga e Graziano Pellè non hanno un attimo di sosta. L'attaccante dello Shandong Luneng ha deciso di fare il giro del mondo in compagnia della splendida fidanzata che non sta perdendo tempo per colorare il suo profilo instagram con foto e video in costume che mettono in risalto un fisico da urlo. Eccola nella nostra gallery.