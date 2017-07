Paolo Villaggio ci ha lasciato, all'età di 84 anni: il magnifico attore, comico, scrittore sceneggiatore e doppiatore genovese, interprete di personaggi cult come Fantozzi e Fracchia la belva umana però non se ne va totalmente, perché i suoi film, i suoi libri e i suoi sketch rimarranno per sempre a farci compagnia e ci scorteranno nei momenti tristi e in quelli felici.



Villaggio è sempre stato molto legato al mondo dello sport e del calcio in generale: tifosissimo della Sampdoria, alla quale era indissolubilmente legato sin da bambino, nei diversi episodi di Fantozzi ha spesso divertito abbinando la comicità al mondo dell'attività fisica. Dal ciclismo, con la Coppa Cobram, al calcio, con l'indimenticabile partita tra scapoli e ammogliati, passando per la mitica partita di tennis con l’inimitabile collega Filini e per le Olimpiadi aziendali.



Proprio le due principali squadre di calcio della città della Lanterna, Sampdoria e Genoa, hanno utilizzato i propri canali ufficiali per esprimere un messaggio di condoglianze allo storico attore: Villaggio non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla Samp, recandosi spesso allo stadio Ferraris come inviato della trasmissione Rai "Quelli che... il calcio". Con i tifosi blucerchiati in realtà ebbe sempre un rapporto contraddittorio, visto che lo accusavano di usare i colori della Samp per farsi pubblicità. Rimprovero a cui Villaggio, durante la festa del 19 maggio 1991 per l'unico storico scudetto blucerchiato, rispose così: "Non credo in Dio, ma credo nella Sampdoria".



Ciao Paolo, ci hai insegnato a ribellarci e a ridere: quelli come te non muoiono mai!





