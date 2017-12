Carlos Bacca, attaccante del Villarreal, parla a beIN Sports dopo la vittoria, con gol, sul Valencia: "Abbiamo avuto l'occasione e ci siamo messi tutti dentro e abbiamo combattuto. Penso che il Valencia pressa molto di più in casa e non dà nulla per scontato. Dovevano dare un po' di più e con più tranquillità avremmo tenuto la palla meglio. Ma nel secondo tempo siamo migliorati. Questa vittoria arriva in un buon momento e dobbiamo riposarci per le prossime gare. Ogni volta che gioco mi sento meglio"