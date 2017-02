Roma - Villarreal 0-1



Andres Fernandes 6: Si permette uno stop di petto sul tiro da distanza abissale di Mario Rui. Per il resto, non viene quasi mai chiamato in causa.



Rukavina 6: Di fronte a sé ha un El Shaarawy tutt'altro che ispirato. Ogni tanto si lancia sulla fascia, ma le sue discese non sono esaltanti.



Alvaro 6: Poco lavoro per i due centrali del "submarino amarillo". Attento nelle imbucate servite da Totti agli attaccanti giallorossi.



Bonera 6: Ordinaria amministrazione per l'ex rossonero che ha dovuto gestire particolari grattacapi.



José Angel 6: Il ritorno nella sua vecchia "casa" è abbastanza indolore. Nell'anno di Luis Enrique ha fatto vedere molto di peggio.



Soriano 6,5: Il palcoscenico dell'Olimpico lo esalta, prova a farsi rimpiangere con una traversa arrivata per un cross sbagliato.



Hernandez 6,5: Ha l'occasione di fare il secondo gol nel primo tempo, si propone in fase offensiva ed è uno dei più ispirati.



Bruno Soriano 6,5: Meglio nel primo tempo che non nella ripresa. Gli spagnoli spingono forte per la prima mezz'ora e il capitano ha un ruolo da protagonista nel tentativo di remuntada. Poi si spegne pian piano.



(dal 77' Dos Santos sv)



Cheryshev 6,5: Avanza con grinta e forza fisica sulla fascia. Dei due esterni è quello con meno qualità, ma la sua prestazione è ampiamente sufficiente.



(dal '73 Bakambu 6: Escribà lo inserisce per aumentare il coefficiente di pericolosità lì davanti. Un po' tardivo il cambio per incidere sul discorso qualificazione).



Soldado 5: La pallida copia di quello che era al tempo del Tottenham, totalmente avulso dal gioco della squadra



(66' Adrian Lopez 6: Entra quando la gara ha ormai ben poco da dire. Fa il suo onesto compitino ma nulla più).



Borré 6,5: Regala la speranza ai suoi con un gol di pregevole fattura, poi nella ripresa cala come il resto dei suoi compagni.





All. Escribà 6: Nonostante abbia mandato in campo una squadra rimaneggiata, i suoi non hanno disonorato l'impegno rendendo viva una gara che aveva decisamente poco appeal.