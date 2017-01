L'allenatore del Villarreal, Escriba non ha convocato Pato per la gara di sabato contro il Granada: "Abbiamo analizzato la situazione, c'è un'offerta interessante e non possiamo correre rischi, quindi non sarà della partita". L'attaccante brasiliano ex Milan è in trattativa con il club cinese del Tianjin Quanjian, allenato da Cannavaro.